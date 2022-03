Punct final in licitatia pentru Lotul 3 al Axei Iasi-Suceava? Asteptam un miracol

Daroconstruct este castigatoarea ultimei runde de reevaluari efectuate de Consiliul Judetean pentru atribuirea contractului de lucrari pe Lotul 3 al Axei rutiere strategice Iasi-Suceava.Lansat in licitatie in 2019, odata cu celelalte doua loturi ale Axei din judetul Iasi, al treilea segment pare unul blestemat. Contestatiile au determinat reluarea procedurii de atribuire prin licitatie, apoi un nou val de contestari au impins atribuirea contractului in interiorul perioadei de executie. Durata ... citeste toata stirea