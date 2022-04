Punctia mamara sub ghidaj ecografic, la Spitalul Arcadia (P)

Una din opt persoane de sex feminin poate dezvolta cancer de san in cursul vietii. 1/5 dintre cazurile de cancer mamar apar la varsta mai mica de 50 ani, iar procentul este in crestere. In Romania, majoritatea pacientelor care se prezinta la medic cu neoplasm mamar se afla deja intr-un stadiu avansat de boala (3-4), cu o rata a mortalitatii de 36%, din cazurile diagnosticate, mai mare decat media europeana (29%) si chiar decat cea mondiala (31%). Iata de ce screening-ul corect realizat si ... citeste toata stirea