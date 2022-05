Punctului vamal de la Tehnopolis se muta pe traseul viitoarei autostrazi

Situat initial pe bulevardul Nicolae Iorga, punctul vamal a fost mutat in toamna anului 2015 in Parcul Stiintific si Tehnologic "Tehnopolis" * operatiunile de comisionariat vamal au crescut considerabil, ducand la aglomerarea traficului in zona CUG * mutarea vamii la Miroslava sau Letcani ar fluidiza traficul pe portiunea Ciurea - CUGMunicipalitatea ieseana a propus autoritatilor centrale mutarea punctului vamal din Parcul Stiintific si Tehnologic "Tehnopolis" in afara Municipiului Iasi. In ... citeste toata stirea