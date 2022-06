Pus sa plateasca 36.000 lei, batausul din Ulmi nu se mai lauda cu pumnii sai

Andrei Florin Bucataru, un tanar din satul Ulmi, comuna Belcesti, e un bataus vestit in zona. De-a lungul anilor, el a fost implicat in mai multe conflicte, dar a beneficiat mai mereu de clementa justitiei sau de iertare din partea victimelor. Nici despre sentinta data in urma recitalului din dupa amiaza de 22 august 2021 nu se poate spune ca e foarte dura...Inculpat pentru "distrugere", "lovire sau alte violente" si "tulburarea linistii si ordinii publice", Bucataru n-a ajuns nici de aceasta ... citeste toata stirea