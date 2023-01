Puscaria si prescriptia au scapat un sofer vitezoman si alcoolic de la o noua condamnare

* a fost depistat in trafic cu aproape 120 km/h prin centrul orasului Targu Frumos * avea permisul suspendat si era judecat pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" * i s-a deschis un nou dosar penal, dar, intre timp, a ajuns in Penitenciar * citat in repetate randuri, nu s-a prezentat la audieri decat dupa ce a fost liberat conditionat * intre timp, a intervenit prescriptiaCazul nemteanului Raphael D. e cat se poate de elocvent in ce priveste stufarisul ... citeste toata stirea