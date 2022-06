Putea fi evitata tragedia din Pacurari?

Membrii unui ONG din Iasi spun ca de trei ani cer masuri pentru calmarea traficului in oras, insa responsabili din Primaria Iasi si din Comisia de Circulatie au ignorat toate semnaleleReprezentantii Aliantei pentru Promovarea Transportului Alternativ Iasi spun ca viteza excesiva este o problema veche in Iasi, pe care au sesizat-o in numeroase adrese, discutii cu autoritatile locale, ramase fara ecou. Astfel, in noiembrie 2021, la audienta cu Seful serviciului rutier Iasi, comisarul Soric ... citeste toata stirea