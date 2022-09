Putem avea incredere in panourile CTP care anunta timpii in statii? Iata rezultatele unui experiment inedit!

In anul 2020 Compania de Transport Public Iasi (CTP) a montat mai multe panouri care au rolul de a afisa in format electronic timpul de asteptare pana cand autobuzul sau tramvaiul cu care vrei sa circuli va veni. Am mers prin mai multe statii din Iasi sa vedem daca timpul afisat pe panouri corespunde cu sosirea mijloacelor de transport in comun. Totodata, ne-am folosit si de aplicatii care se pot instala pe telefon pentru a vedea cat sunt de utile la Iasi. Tranzy este o aplicatie care ofera ... citeste toata stirea