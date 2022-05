Putem scapa de TIR-urile din CUG? Propunere: Duceti Vama pe europeana, spre Letcani!

Un consilier local municipal solicita mutarea Vamii din CUG in Parcul Industrial Miroslava. Lider al grupului USR din Consiliul Local (CL), Razvan Timofciuc a explicat ca un astfel de proiect ar determina fluidizarea traficului in CUG si scoaterea traficului greu din oras.Consilierul local a explicat ca, in prezent, circulatia la intrarea in oras, prin CUG, se desfasoara cu dificultate si din cauza celor doua benzi care, in unele zile din saptamana, sunt ocupate aproape in permanenta de ... citeste toata stirea