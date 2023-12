In inima Iasului, departe de zgomotul si agitatia urbana, se afla un centru special dedicat copiilor cu dizabilitati - Fundatia "Star of Hope". Aici, zidurile colorate si rasetele copioase rasuna in fiecare colt, desenand un peisaj al sperantei si al bucuriei pure.Antonia, o copila cu ochi in care se oglindesc ingerii, este o adevarata luptatoare. Micuta s-a nascut prematur si a fost abandonata de mama imediat dupa ce a vazut lumina soarelui si gustat din primele dezamagiri, fara sa stie. ... citeste toata stirea