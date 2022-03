Putin arunca in aer relatiile liberalilor si pesedistilor ieseni. Postari ciudate la ambele partide

In ziua in care cei de la PNL Iasi au arborat pe langa lege steagul unui alt stat in fata sediului din Podu Ros, cei de la PSD s-au dat si ei in stamba cu mesaje antioccidentale.La sfarsitul saptamanii trecute, puteai crede ca Ucraina si-a deschis consulat in Podu Ros sau ca presedintele ori premierul de la Kiev viziteaza sediul PNL din municipiul Iasi. Steagul galben-albastru - nu culorile PNL, ci drapelul ucrainean - fusese arborat alaturi de tricolorul romanesc in fata sediului PNL. ... citeste toata stirea