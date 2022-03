Putin, Romania nu depinde de tine! (P)

Razboiul pornit de Federatia Rusa in Ucraina continua sa vina cu noi consecinte pentru intreaga Europa. Pretul alimentelor de baza va creste in perioada urmatoare, iar cel la energie electrica si la gaze continua sa urce vertiginos. In fata acestui val de scumpiri, Romania trebuie sa vina repede cu un set de masuri pentru a nu impovara si mai mult populatia. Un astfel de exemplu este cel privind Legea offshore, de pe urma caruia Romania poate sa devina un jucator important pe piata gazelor ... citeste toata stirea