Radu Diaconu, un cunoscut preot din Iasi, a murit la Eforie Nord. A facut infarct (FOTO)

Parintele Radu Diaconu avea 44 de ani si a facut infarct in camera de hotel in care era cazat, in urma cu doua zile. "Unul dintre cei mai iubiti preoti misionari ai Iasului a trecut in nefiinta. Este vorba despre parintele Diaconu Radu Bogdan, slujitor al Bisericii "Sfintii Atanasie si Chiril", de langa Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa", fiind un ghid spre Dumnezeu pentru credinciosii de toate varstele si un duhovnic desavarsit pentru cei care au venit sa ceara iertare, de-a ... citeste toata stirea