Rafila: Ministerul pune 60% din finantarea viitorului Institut al Inimii de la Miroslava

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca va sustine construirea prin PNRR a viitorului Spital de Boli Cardiovasculare de la Iasi. Declaratia a fost facuta in cadrul vizitei de doua zile a acestuia in judetul nostru."Am avut astazi (ieri, n.r.) o intalnire la UMF Iasi impreuna cu managerii spitalelor din judet si unde am discutat si cu prof. Grigore Tinica. I-am explicat ca noi, ca minister, sprijinim in mod evident o prioritate regionala de sanatate cum este Institutul de Boli ... citeste toata stirea