Ramasite ale unor vechi constructii sub esplanade de la Teatrul national. Nimic care sa surprinda pe arheologi

La santierul de la parcul din fata Teatrului National au inceput lucrarile de cercetare arheologica preventiva. Un raport preliminar cu privire la importanta vestigiilor descoperite in subteran va fi intocmit in prima parte a lunii octombrie."Dupa stabilirea importantei si modului de tratare a descoperirilor arheologice, continuam amenajarea conform prevederilor proiectului", a anuntat ieri Conest, constructorul care lucreaza in zona parcului.Sapaturile au scos la iveala o serie de ramasite ... citeste toata stirea