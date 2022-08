Raniti din accidente rutiere unul dupa altul, la Urgente la Iasi. Primele ajunse: doua pensionare

Mai multe persoane au ajuns in cursul zilei de miercuri, 17 august, la spital dupa ce au fost victime ale unor accidente rutiere.Miercuri dimineata, in jurul orei 10.20, in sensul giratoriu din zona Metro, a avut loc un accident in care a fost implicat un TIR si un autoturism. Au intervenit doua echipaje SMURD de tip B2-EPA de la Detasamentul 1 si Podu Iloaiei. Cele doua victime gasite erau femei in varsta de 70 si 80 de ani, pasagere in autoturism. "Pacientele erau constiente, neincarcerate, ... citeste toata stirea