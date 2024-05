Raportul de activitate al primarului, la dispozitia iesenilor!

Iesenii pot consulta raportul de activitate al primarului Mihai Chirica pentru anul 2023, documentul fiind pus gratuit la dispozitie in Centrul de Informatii pentru Cetateni, in Centrele de Cartier, precum si la sediile companiilor aflate in subordinea municipalitatii.Tiparit intr-un tiraj de 5.000 de exemplare, documentul, care paote fi consultat si online, pe site-ul Primariei Municipiului Iasi, ofera informatii despre activitatea depusa de primarul Mihai Chirica in fruntea institutiei in ... citește toată știrea