Raportul parlamentar al lunii septembrie 2022 (P)

Dragi ieseni,In calitate de reprezentantul dumnevoastra in Camera Deputatilor, consider ca cea mai mare responsabilitate pe care o am este aceea de a va servi nevoile si interesele pornind de la continua comunicare si consultare cu dumneavoastra. Raman fidel convingerii ca gradul de implicare si de respect pe care eu il manifest in activitatea mea parlamentara este si trebuie sa fie direct proportional cu gradul de incredere pe care dumneavoastra mi l-ati acordat odata cu acest mandat.De ... citeste toata stirea