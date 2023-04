Rasturnare de situatie in cazul in care fostul director al Romsilva IasI a fost prezentat ca fiind subiectul unui dosar prin care judecatorii Curtii de Apel din Bucuresti au constatat in prima instanta calitatea de lucrator al fostei Securitati.Florian Munteanu, de profesie inginer silvic, a declarat redactiei ca in cazul prezentat pe portalul Curtii de Apel Bucuresti - in care instanta a publicat doar dispozitivul nu intreaga hotarare - nu este vorba de el, ci, foarte probabil, de o cu totul ... citeste toata stirea