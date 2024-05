Rasturnare de situatie in accidentul care a generat Legea Anastasia

Femeia care a accidentat-o mortal pe Anastasia, o fetita de 4 ani, evenimentul avand loc in comuna Scobinti din judetul Iasi, a fost trimisa in judecata si pentru ucidere din culpa.Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau, magistratii au dispus trimiterea in judecata a inculpatei C.M., pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa."Fapta inculpatei C.M., care, la data de 01.06.2022, ora 18,37, in timp ce conducea autoturismul marca VW cu ... citește toată știrea