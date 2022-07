Rasturnare soc in dosarul decesului avocatei cazute de la etaj: seful ei a fost retinut. O asemanare uluitoare intre doua tinere avocate UPDATE

Dupa mai bine de un an de la ancheta, institutiile care au cercetat moartea avocatei Monica Cioata au decis pe neasteptate sa il retina pentru 24 de ore pe iubitul acesteia, avocatul Sebastian Felecanu.UPDATEJudecatorii au admis cererea procurorilor de arestare a avocatului pentru 30 de zile.In temeiul art. 226 Cod procedura penala, admite propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi formulata in dosarul de urmarire penala nr.1061/P/2021. In baza art. 202, art. 223 alin. 2 si ... citeste toata stirea