Razboi rece de 5 ani, la Neurochirurgie. Peste 20 de procese si inca nu e gata

La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi se desfasoara, de cinci ani de zile, un razboi rece intre jurista Iulia Tibulca si conducerea unitatii medicale. Aceasta a fost data afara de doua ori, dar a castigat de fiecare data in instanta reintegrarea. Astazi are loc o noua intrunire a Comisiei de Disciplina, fiind sanse reale ca jurista sa fie concediata pentru a treia oara. Spitalul o acuza ca nu a recuperat sume mari de bani, de peste 1 milion de lei, in urma proceselor in care unitatea medicala ... citeste toata stirea