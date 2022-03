Razboiul din Ucraina a alungat potentialii concesionari ai serviciului de termoficare

In acest moment, Primaria nu are parteneri de discutie in ceea ce priveste reconcesionarea serviciului de termoficare * exista temerarea ca prelungirea conflictului din Ucraina va determina municipalitatea ieseana sa-si mentina nedoritul statut de producator de energie * anul acesta, Primaria Iasi a iesit rezonabil din iarna 2021-2022, insa tot cu pierderi * singutul scenariu optimist pentru sezonul viitor este ca municipalitatea sa achizitioneze carbune la un pret apropiat de cel de anul ... citeste toata stirea