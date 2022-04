Razboiul din Ucraina, in scrisoarea pastorala a IPS Teofan. "Invierea lui Hristos, salvarea omenirii"

Scrisoarea pastorala a IPS Teofan din acest an ii indeamna pe oameni sa vina mai aproape de Dumnezeu, pentru a reusi sa faca fata evenimentelor din aceasta perioada. IPS Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei a transmis scrisoarea pastorala pentru sarbatoarea Invierii din acest an. Daca in anii precedenti, lupta impotriva COVID-19 era adusa in discutie la cele mai importante slujbe, in scrisoarea de anul acesta, IPS Teofan vorbeste despre dezbinarea dintre oameni si razboiul din Ucraina ... citeste toata stirea