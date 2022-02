Razboiul din Ucraina, ziua a cincea. Atac asupra Harkovului in timpul negocierilor

La cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat bombardamentele asupra principalelor orase ucrainene, Kiev si Harkov. A fost lovita si o localitate aflata in apropierea capitalei, unde o racheta a distrus un bloc de locuinte. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca luni dimineata vor avea negocieri intre o delegatie a tarii sale si o delegatie rusa, in Belarus, in apropiere de granita.UPDATE - Atac la Harkov in timpul negocierilorAl doilea cele mai mare oras din ... citeste toata stirea