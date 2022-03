Razboiul, pe intelesul copiilor. Sfaturile medicilor psihiatri: "Activati empatia"

Medicii psihiatri din Iasi ne invata cum le explicam copiilor razboiul, pentru a nu-i traumatiza. Exista o modalitate diferita de abordare in functie de varsta celor mici. In contextul razboiului din Ucraina, dr. Raluca Prepelita, medic primar psihiatru la Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi, explica modalitatea in care trebuie sa le comunicam copiilor ce se intampla. Medicul iesean arata si cum sa gestionam situatia in cazul unui copil care fuge din zona de razboi.In cazul copiilor care se ... citeste toata stirea