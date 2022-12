"Razbunare pentru ajutorul dat justitiei" - un dosar in premiera la instantele iesene

Inainte de a raspunde pentru urmarile unei batai, un petrecaret a fost deja condamnat pentru ca a incercat sa-l convinga pe adversar sa-si retraga plangerea. Metodele folosite au fost considerate de procurori ca fiind "razbunare pentru ajutorul dat justitiei", infractiune nou introdusa in Codul Penal.Conflictul dintre Sebastian Sarbu si I.N. a inceput in noaptea de 14/15 septembrie 2019, cand cei doi au fost implicati intr-un incident petrecut in incinta clubului Tiki Village. Sarbu si-a ... citeste toata stirea