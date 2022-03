Razie cu 13 permise retinute in Iasi: 9 pentru neacordare de prioritate pietonilor

Zeci de soferi care au "uitat" sa ofere prioritate pietonilor au ramas fara permisul de conducere in urma unei razii a politiei de la Biroul Rutier Iasi."La data de 28 martie, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au actionat, pe raza de competenta, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 48 de ... citeste toata stirea