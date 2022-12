Razie la Rutiera in zona Pascani: in 50 de vehicule controlate s-au dat 30 de sanctiuni

Zeci de autovehicule si persoane au fost verificate de catre politistii din Pascani in cadrul unei razii de amploare. Actiune a avut loc sambata. "In cursul zilei de 3 decembrie, politistii Sectiei 10 Politie Rurala Ruginoasa, impreuna cu Biroul Rutier Pascani, au actionat pe raza de competenta, in scopul mentinerii ordinii si linistii publice, prevenirii infractiunilor comise cu violenta, verificarea respectarii prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice.In cadrul actiunii ... citeste toata stirea