Razie pe sosea: 59 de controale in trafic si 18 amenzi in numai doua ore

Zeci de controale au facut politistii orasului Harlau si din Targu Frumos in weekendul care a trecut. Politistii au dat amenzi atat pe ordine publica cat si pe linie rutiera."La data de 11 septembrie, in intervalul orar 11 - 13, politistii Politiei Orasului Harlau au actionat pentru cresterea gradului de siguranta publica si rutiera pe raza de competenta. Au fost controlate 59 de autovehicule si cinci atelaje hipo. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 18 sanctiuni contraventionale, ... citeste toata stirea