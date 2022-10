Razie: zeci de soferi si biciclisti amendati

Vineri si sambata, politistii Biroului Rutier Iasi au sanctionat zeci de soferi in urma unei razii pe drumurile din Iasi. Unii dintre soferi au ramas si fara permisul de conducere."La data de 30 septembrie, politistii Biroului Rutier Iasi au actionat pentru siguranta cetatenilor si prevenirea accidentelor rutiere. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 6.945 de lei, dintre care 5 pentru neacordare prioritate pietoni, iar restul ... citeste toata stirea