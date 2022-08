Razii masive ale politistilor de la Targu Frumos: 33 de sanctiuni la strada, 5 permise retinute

Politistii au suspendat cinci permise de conducere si au dat 33 de sanctiuni contraventionale. "In perioada 11 - 15 august, agentii din cadrul Politiei Orasului Targu Frumos si Sectiei 7 Politie Rurala Targu Frumos au actionat, pe raza de competenta, pentru asigurarea unui climat corespunzator de siguranta publica si prevenirea accidentelor rutiere. In cadrul actiunii au fost controlate 105 autoturisme si au fost legitimate 118 persoane. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 33 de ... citeste toata stirea