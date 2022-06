Reactia lui Costel Alexe dupa ce a fost trimis in judecata: De astazi, pot sa ma apar.

La putin timp dupa ce seful CJ, Costel Alexe, a fost trimis in judecata in dosarul "Tabla" acesta a transmis o reactie legata de actiunea procurorilor.Mai jos, declaratia de presa a lui Alexe:Cred in adevar!Desi pare paradoxal, astazi, in urma acestei noi etape judiciare, o parte din mine capata incredere si speranta ca dupa mai bine de un an, am ocazia sa imi demonstrez nevinovatia si adevarul sa iasa la iveala, oprind aceasta campanie furibunda de denigrare la adresa mea si a familiei ... citeste toata stirea