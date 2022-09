Realizarile administratiei liberale la doi ani de mandat: cele declarate, reale si penale

La exact doi ani de la alegerile locale, alesii trimisi la Bucuresti au decis sa dea alesilor ramasi in provincie un procent in plus la leafa, de pana la 10 la suta. Dar cu ce performante se lauda acestia din urma la jumatatea mandatului?La Consiliul Judetean Iasi, noua administratie s-a instalat practic abia dupa o luna de la alegerile din 27 septembrie. Vorbim asadar de un an si 11 luni. Dar o luna este importanta mai degraba in derularea unor proiecte mari precum extinderea infrastructurii ... citeste toata stirea