Recensamant cu batai de cap. Oamenii nu sunt gasiti acasa, iar tabletele cu chestionare se blocheaza

O problema intalnita de recenzorii din judetul Iasi este operarea greoaie a tabletelor, care incarca greu informatiile din a doua parte a chestionarelor. Faza a doua a recensamantului populatiei nu merge foarte bine in judetul Iasi. Unele persoane nu sunt gasite acasa, iar de multe ori datele colectate de recenzori se incarca in sistem destul de greu.Judetul Iasi se afla in primele zece la nivel national in ceea ce priveste autorecenzarea cu cele 282 de mii de chestionare validate."Recenzarea ... citeste toata stirea