Recensamant: cum a evoluat populatia Iasului in ultimii 160 de ani

Cum au decurs recensamintele organizate pe teritoriul Romaniei si cum a evoluat populatia Iasului in ultimii peste 160 de ani.Pana la inceputul lunii in curs, iesenii au completat peste 100 de mii de chestionare in faza de autorecenzare a Recensamantului Populatiei si Locuintelor. Practic, o medie de 35 de mii pe saptamana. Amintim ca in perioada 14 martie - 15 mai se desfasoara prima parte a revensamantului, cea in care oricine poate sa completeze chestionarul singur sau asistat de un ... citeste toata stirea