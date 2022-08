Recensamantul s-a incheiat. 711 mii de ieseni au completat formularele. Si totusi cati suntem?

Potrivit ultimelor informatii de la Institutul National de Statistica, 711 mii de ieseni au completat formularele in cele doua etape de recenzare. Numarul inseamna 89,4 la suta din populatia estimata in judet la data de 1 Decembrie 2021, data luata ca referinta in toata Uniunea Europeana. Practic, estimarea a luat in calcul 785 de mii de locuitori in judetul nostru, ceva mai mult decat la Recensamantul din 2011 (772 de mii, dintre care 290 de mii rezidenti in municipiul Iasi). Insa rezultatele ... citeste toata stirea