Recidivistul care a jefuit o suedeza langa UMF, condamnat cu suspendare

O suedeza a fost jefuita ziua in amiaza mare, in plin centru al Iasului. Identificarea hotului a durat cateva luni, in pofida numeroaselor camere video din zona.Pe 25 ianuarie anul trecut, Aurela I. a plecat de la UMF pe strada Sf. Teodor, cu intentia de a ajunge la magazinul Profi. In buzunarul gecii avea un telefon iPhone 12 Max Pro Gold ce apartinea unei prietene, vorbind totodata la propriul telefon. In apropierea magazinului libanez, s-a intersectat cu un grup de patru persoane care se ... citeste toata stirea