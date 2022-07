Recital la Palatul Culturii oferit de pianistul Ivan Shemchuk si basul Stefan Linu

Muzeul Stiintei si Tehnicii "Stefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu Asociatia "Crescendo Events", invita publicul la recitalul sustinut de pianistul Ivan Shemchuk si basul Stefan Linu, membru in Corul Operei Nationale Romane Iasi.Concertul va avea loc luni, 4 iulie 2022, incepand cu ora 18.00, in Sala "Henri Coanda" de la Palatul Culturii din Iasi. Programul cuprinde lucrari din creatiile compozitorilor: Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes ... citeste toata stirea