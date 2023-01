Recital omagial dedicat lui Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Nationale

Opera Nationala Romana din Iasi organizeaza un eveniment special duminica, de Ziua Culturii Nationale.De la ora 18:30, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, artistii teatrului liric iesean vor sustine un recital dedicat lui Mihai Eminescu. Spectacolul, organizat in ziua in care se implinesc 173 de ani de la nasterea inegalabilului poet, cuprinde lieduri si romante pe versurile lui Eminescu, precum si pagini muzicale de referinta din creatii romanesti si cantece ... citeste toata stirea