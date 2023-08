Primaria municipiului Iasi, prin Casa de Cultura "Mihai Ursachi" organizeaza pana pe 27 august 2023 cea de-a V-a editie a evenimentului "Acasa pentru cei plecati". In cadrul evenimentului, care se va desfasura in toate weekendurile lunii august, respectiv 12-13 august, 19-20 august si 26-27 august, vor avea loc recitaluri extraordinare de poezie sustinute de poeti ieseni contemporani, membri ai Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Iasi.Recitalurile dedicate diasporei vor avea loc in ... citeste toata stirea