"Recolta" politistilor ieseni intr-o zi: 327 de amenzi, de peste 100.000 lei

Pe 20 februarie 2024, politistii din Iasi au intervenit in peste 85 de incidente, majoritatea dintre acestea fiind raportate prin intermediul numarului de urgenta 112.Au fost emise peste 300 de amenzi, iar in urma actiunilor desfasurate au fost identificate peste 20 de infractiuni. Politistii au activat in intreg judetul Iasi pentru a preveni comportamentele antisociale si pentru a mentine ordinea si siguranta publica. Au fost organizate 3 operatiuni, iar interventia s-a facut in 88 de ... citește toată știrea