Pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva a fost afectat astazi de vremea mohorata si de frigul de afara: doar 53.000 de pelerini au fost, de la debutul pelerinajului, pana luni la ora 15.00, sa se inchine la baldachinul asezat in curtea Catedralei Mitropolitane.Insa primii 25.000 au fost doar in prima zi, de sambata, restul in cele doua zile care au urmat. Conform relatarilor jandarmilor si ale organizatorilor, desi nu a fost un rand foarte mare, care sa se intinda pe strazile din oras din ... citeste toata stirea