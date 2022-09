Recomandari medicale la inceputul scolii: copiii sa nu imparta mancarea, sa aiba servetele si sa se spele pe maini

Peste cateva zile incepe noul an scolar, iar medicii recomanda parintilor sa fie atenti la bolile contagioase care pot sa apara odata cu reintrarea copiilor in colectivitati, dar si sa ii invete pe copii sa respecte cateva reguli care tin de igiena. In primul rand, medicii recomanda o grija suplimentara in ceea ce priveste spalarea mainilor.Astfel, spalarea pe maini cu apa si sapun este cea mai buna metoda pentru a diminua riscul de contactare a bolilor infecto-contagioase, iar din ghiozdanul ... citeste toata stirea