Record: 26,3 la mie - rata de infectare la Valea Lupului

Spitalul mobil de la Letcani s-a redeschis dupa o luna in care a stat in conservare. Decizia a fost luata dupa cresterea accelerata a incidentei COVID-19 in randul populatiei."Spitalul de la Letcani s-a redeschis. In prima faza va functiona cu 6 paturi de ATI COVID si 20 de paturi pentru boli infectioase, urmand ca numarul acestora sa creasca in functie de adresabilitate. Indiferent de conditiile meteorologice se poate face extinderea pana la 70 de paturi pentru forme medii si 48 de paturi ... citeste toata stirea