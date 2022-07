Record de cereri la buletine in primele 6 luni la Iasi

Serviciul de evidenta a persoanelor a inregistrat in primele 6 luni ale anului 38.014 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate sau a vizelor pentru stabilirea resedintei in cresetere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut.Cereri eliberate in primele 6 luni ale anului 2021 - 30.387Cereri eliberate in primele 6 luni ale anului 2020 - 24.738Cereri eliberate in primele 6 luni ale anului 2019 - 34.508Cereri eliberate in primele 6 luni ale anului 2018 - 32.915Cereri ... citeste toata stirea