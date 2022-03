Record de incendii de vegetatie in toata Moldova. Judetul Iasi este in top

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi au precizat ca in cele mai multe situatii incendiile raman cu autori necunoscuti. Record de incendii de vegetatie in toata Moldova. Judetul Iasi este in topul listei cu peste 300 de incendii in aproape 3 luni. Pe langa amenzile care pot ajunge pana la 25.000 de lei, agricultorii care dau foc la parcele nu vor mai primi subventiile de la APIA. Peste 2.700 de hectare de vegetatie uscata au luat foc in localitatile din judetul ... citeste toata stirea