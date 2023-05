In luna mai, se preconizeaza ca traficul la Aeroportul Iasi va atinge nivelul de 230.000 de pasageri, stabilind astfel un nou record. In luna aprilie, numarul pasagerilor a fost de 206.000, iar in luna august estimam ca traficul va ajunge la 280.000, depasind semnificativ cifra de 180.000 inregistrata in august 2022. Avand in vedere aceasta crestere a traficului, am luat o serie de masuri pe termen scurt pentru a optimiza procesul de imbarcare a pasagerilor.Pe acest fond, directorul Romeo ... citeste toata stirea