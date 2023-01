Record de pasageri pe Aeroportul Iasi, in 2022 - peste 1,5 milioane de imbarcari si debarcari

Conducerea Aeroportului Iasi sustine ca traficul inregistrat anul trecut s-a ridicat la peste 1,5 milioane de pasageri, un record in istoria aerogarii iesene, de peste doua ori mai mult fata de anul 2021 si cu 16 la suta peste cel inregistrat in anul dinaintea pandemiei.Directorul Aeroportului Iasi, Romeo Vatra, a scris, sambata, pe Facebook, ca, in anul 2022, s-a inregistrat un trafic record de 1.536.000 de pasageri, cu 140 la suta mai mult decat in 2021 si cu 16,5 la suta mai mult decat in ... citeste toata stirea