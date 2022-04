Record de transplanturi de rinichi, la Iasi. Medic: "Un gest absolut nobil"

De la inceputul acestui an, au fost realizate 20 de astfel de interventii, numarul fiind mult mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. La Spitalul "C.I.Parhon" din Iasi vor fi efectuate, in aceste zile, alte trei transplanturi de rinichi, a anuntat coordonatorul Centrului de Transplant Renal, prof.dr. Adrian Covic.Anuntul vine in contextul in care in ultima saptamana, la Iasi, au fost efectuate cinci astfel de interventii, un record."O echipa cu totul fenomenala care a reusit sa ... citeste toata stirea