Record ingrijorator la Iasi - Cel mai mic numar anual de nasteri de la Al Doilea Razboi Mondial incoace

Un record similar a fost stabilit in 2023 si la nivel national. Spre deosebire de situatia din tara, la Iasi inca mai sunt cateva luni pe an cu spor natural pozitivAnul 2023 a marcat noi recorduri negative in ceea ce priveste populatia. Dincolo de publicarea rezultatelor ultimului recensamant - care au aratat ca in tara obisnuiesc sa locuiasca 19 milioane de oameni, iar in judetul Iasi, 760 de mii - datele oferite de cei de la Statistica arata o evolutie ingrijoratoare pe parcursul anului ... citește toată știrea